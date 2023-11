Aurora è morta a due mesi con ustioni e lividi: arrestati i genitori

Sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti e omicidio i genitori di Aurora Savino, la neonata trovata morta in culla in un'abitazione di Santa Maria a Vico l(Caserta) lo scorso 2 settembre. I due, Emanuele Savino, 26 anni, e Anna Gammella, 19 anni, sono stati portati in carcere. Lui a Santa Maria Capua Vetere, lei a Pozzuoli.

Aurora morta in culla, i genitori incastrati dalle chat

A incastrare i due giovani genitori sono state le chat estrapolate dai telefoni sequestrati poco dopo il decesso della piccola. Elementi che, uniti ai rilievi dei carabinieri, all’ascolto delle testimonianze e al referto dell’esame autoptico, hanno portato all’accusa per maltrattamenti e omicidio.

La neonata, neppure due mesi, è stata trovata senza vita nella sua culla. I sanitari giunti sul posto hanno riscontrato la presenza di ustioni e segni come ecchimosi sull'addome, le gambe e i piedi della neonata. I genitori hanno detto ai carabinieri che la bambina si era scottata durante un bagnetto la sera prima a causa di un getto di acqua bollente uscito per errore dal rubinetto. Le indagini avviate dai militari dell’Arma ha portato poi alla misura restrittiva di questa mattina.

