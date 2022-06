Neonata trovata morta dopo parto in casa, il terribile sospetto della morte per fame

I soccorritori non hanno potuto fare nulla. Era troppo tardi per salvare quel corpo così piccolo. Una neonata di appena cinque giorni è stata trovata morta in un appartamento a Burgos, piccolo centro della provincia di Sassari. L'ipotesi, terribile, è che sia morta di fame.

Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata partorita in casa. La mamma ha appena 18 anni. Sono stati i genitori della ragazza, nonni della neonata, a chiamare i soccorsi ma era ormai troppo tardi. La neonata, una volta venuta al mondo, non avrebbe avuto cure e assistenza adeguate. Si ipotizza che sia morta di fame. Sul caso indagano i carabinieri. E' stata disposta l'autopsia. Si dovrà accertare innanzitutto quando è morta la bimba. Il decesso potrebbe essere avvenuto ben prima che i soccorritori venissero chiamati. Gli investigatori stanno sentendo la giovane mamma e i suoi familiari per ricostruire i fatti. Da capire anche se qualcuno abbia assistito la giovane durante e dopo il parto.