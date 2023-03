Neonata trovata morta dopo il parto in casa: il terribile sospetto sulla mamma, i nonni e la zia

I soccorritori non hanno potuto fare nulla: era troppo tardi per salvare quel corpo così piccolo. Lo scorso 17 giugno, dopo il parto in casa, una neonata di appena sei giorni è stata trovata morta in un appartamento a Burgos, piccolo centro della provincia di Sassari. L'ipotesi, terribile, è che sia morta di stenti. Quella bambina, nata prematura tra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza, aveva bisogno di cure sin da quando era ancora nel grembo materno, secondo gli inquirenti. Per sei giorni invece, la mamma, i nonni materni e la sorella della madre, che vivevano tutti nella stessa casa, non avrebbero chiesto aiuto ai medici, né prima né dopo il parto, secondo le accuse. La neonata, una volta venuta al mondo, non avrebbe avuto le cure e l'assistenza adeguate. Si ipotizza che sia morta di fame.

Ora l'inchiesta è chiusa: ci sono quattro indagati. Secondo quanto ricostruito finora dai pm di Nuoro, la mamma della bimba durante la gravidanza non avrebbe effettuato alcuna visita medica che avrebbe potuto permetterle di identificare i rischi del parto anticipato. E nemmeno dopo il parto in casa avrebbe chiesto assistenza. I medici, sempre secondo l'accusa, sarebbero stati chiamati solo quando era già troppo tardi: così la piccola Giulia sarebbe morta di inedia, per via di uno stress respiratorio con ulcere e infiammazioni all'ombelico.

Ora la procura ha chiuso le indagini e contestato ai quattro indagati il reato di abbandono di minore da cui sarebbe derivata la morte. In alternativa, come ipotesi di reato, c'è anche l'omissione di soccorso. I quattro indagati sono la mamma, 29 anni, nonna e nonno materno, e la zia della piccola.