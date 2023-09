Neonata morta in culla: indagati i genitori

Due neo-genitori sono finiti nel registro degli indagati per la morte della figlia, una neonata di un mese e mezzo, trovata morta in culla in un'abitazione di Santa Maria a Vico, nel casertano. L'autopsia, che verrà eseguita domani presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, contribuirà a far luce sulla morte della bambina che sembrerebbe, dai primi rilievi, sospetta. In particolare servirà ad accertare o escludere eventuali responsabilità del padre e della madre, rispettivamente di 26 e 19 anni, e genitori di altri due bambini di quattro e due anni.

I sanitari del 118, intervenuti lo scorso sabato 2 settembre nell'abitazione, hanno riscontrato la presenza di ustioni ed ecchimosi sull'addome, le gambe e i piedi della neonata. I genitori, ascoltati a lungo nelle scorse ore dai carabinieri, hanno raccontato che la bambina si era scottata durante un bagnetto, la sera prima del decesso, a causa di un getto di acqua bollente uscito per errore dal rubinetto. A tal proposito avrebbero anche interpellato una pediatra che gli avrebbe consigliato di utilizzare una pomata per le ustioni. Al mattino seguente, la mamma, preoccupata del mancato risveglio della neonata, avrebbe cercato in tutti i modi di smuoverla, ma inutilmente. A quel punto i genitori hanno richiesto l'intervento del 118: giunti sul posto i soccorritori non hanno però potuto fare altro che costatarne il decesso.

I telefoni della coppia sono intanto posti sotto sequestro, mentre la Procura, in accordo con il tribunale dei minori, ha deciso di sottrarre momentaneamente la cura degli altri due figli piccoli, che sono stati affidati a una comunità.

Continua a leggere su Today.it