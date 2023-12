Neonata morta dopo parto in casa: indagata la madre

Indagata per interruzione colposa di gravidanza la donna che il 5 dicembre scorso ha partorito in un appartamento a Cisternino, in provincia di Brindisi, una bimba prematura che è poi morta. Si tratta di in atto dovuto a garanzia della stessa, che potrà essere assistita da un perito di parte in occasione dell’esame autoptico, che si svolgerà il 13 dicembre prossimo.

La 34enne è ancora ricoverata nel reparto Perrino di Brindisi a seguito di una emorragia post partum. Le sue dimissioni erano previste per il 7 dicembre ma i medici hanno deciso di monitorarla per altre 24 ore.

Cosa è successo

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fasano, coordinati dalla procura della repubblica di Brindisi. I militari hanno ascoltato il fidanzato, parenti e conoscenti dell’indagata, che avrebbe riferito ai medici di non sapere di essere incinta. Il medico legale dovrà chiarire le cause del decesso della piccola. In particolar modo si dovrà capire se fosse morta prima ancora di venire alla luce. Madre e figlia sono state trovate dai genitori della partoriente nel bagno. Gli stessi hanno chiesto l’intervento dei soccorritori. Per la neonata non c’è stato nulla da fare.

