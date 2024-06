L'influenza che non passa e la corsa in ospedale, morta bambina di sei mesi

La comunità di Pedaso, cittadina del Fermano, è sotto choc per la morte improvvisa di una bimba di sei mesi. La tragedia è avvenuta domenica al Pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo.

Secondo quanto ricostruito, la piccola accusava forti sintomi influenzali tanto da spingere i genitori a chiamare i soccorsi. Il 118 ha prestato le prime cure alla piccola, poi la corsa in ospedale. Al suo arrivo le condizioni erano disperate ed è morta poco dopo. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa ha stroncato la neonata.