Neonata trovata morta in uno zaino sugli scogli: l'orrore scoperto da un pescatore

Le hanno dato nome Viola, per darle sepoltura "in quella che, per troppo poco, è stata la sua città", dice la sindaca Caminiti. Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è scossa per la neonata morta, abbandonata in uno zaino sulla scogliera, il cordone ombelicale ancora attaccato. Il corpicino avvolto in un velo, poi infilato in un sacco della spazzatura e infine in uno zaino blu abbandonato sugli scogli in una zona accessibile da terra. Il drammatico ritrovamento è stato fatto da un pescatore intorno alle 9 di mattina di domenica 26 maggio. L'autopsia stabilirà se era già morta al momento della nascita o se il decesso possa essere da addebitare a soffocamento. Impossibile sapere quale dramma si celi dietro questo abbandono.

Neonata morta tra gli scogli: la puerpera è, verosimilmente, una donna straniera

Le indagini per risalire a chi ha abbandonato il corpo sono in corso. La squadra mobile di Reggio Calabria sta verificando se nella zona ci sono telecamere che abbiano potuto riprendere qualcosa. Il punto in cui è stato trovato lo zaino è raggiungibile via terra. L'uomo che, ieri, ha fatto la macabra scoperta ha subito allertato la polizia e nel giro di pochi minuti sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno informato il magistrato di turno. Sul posto anche il medico legale, gli esperti della polizia scientifica cui è spettato il compito di effettuare i rilievi raccogliendo quanti più elementi possibile per inquadrare l'accaduto e i carabinieri.

In base tratti somatici rilevati sul corpo della piccola, la puerpera è, verosimilmente, una donna straniera. Inoltre, sembrerebbe che lo zaino dell'orrore sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto. Partendo da queste prime indicazioni, gli investigatori si sono messi al lavoro concentrando la loro attenzione in particolare sull'accertamento delle cause della morte della piccola. Si dovrà appurare se nelle strutture sanitarie e ospedaliere della zona una donna si sia eventualmente presentata per essere curata dopo un parto.

"Le lacrime rigano i volti di quanti, increduli, si avvicinano alla balaustra della darsena - racconta ReggioToday - qualcuno prima di allontanarsi dal lungomare Fata Morgana, lascia un fiore bianco per una piccolina, che in questa domenica di maggio, è diventata la figlioletta di tutti".

Garante per l'infanzia: "Ogni congettura sarebbe arbitraria"

"A nessuno è dato trarre conclusioni sul come e perché una neonata sia stata trovata priva di vita, con ancora il cordone ombelicale attaccato, tra gli scogli del mare di Villa San Giovanni. Ogni congettura sarebbe arbitraria, generica e soprattutto mancherebbe di rispetto alle autorità inquirenti. Ciò che invece va detto è che l'episodio desta raccapriccio e non dovrebbe mai accadere". E' quanto dichiara Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'gdolescenza della Regione Calabria.

"A chiunque potrà venire in mente di inquadrare questa morte entro il perimetro di un contesto di degrado sociale, ma ciò - evidenzia il garante - non basta a giustificare in alcun modo la mancanza di pietas, anzi denota spietatezza nel modo di disfarsi, ponendo il corpicino in una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino.

Ciò è davvero inaccettabile". Per Marziale: "Che la bambina sia morta prima o dopo essere gettata in mare lo dirà l'autopsia, ma in entrambi i casi la verità è difficilissima da accettare, perché indicativa di una cultura opposta al rispetto della vita umana".

La sindaca: "È tempo di silenzio e riflessione"

"È tempo di silenzio e riflessione", scrive sui social la sindaca Giusy Caminiti. "Davanti a quello zainetto, lì tra gli scogli, solo lacrime e tristezza infinita, quella degli uomini in divisa, dei giornalisti, dei medici, del parroco don Salvatore che ha benedetto la piccola, di tutti noi che ci siamo sporti da quella ringhiera verso una visione che, per la prima volta, è stata di dolore! Lo Stretto che regala magia e senso di libertà, oggi ha portato morte e sconforto", continua.

"Non sappiamo ancora cosa sia successo a Viola (un nome tutto nostro, a ricordare quel mare vicino al quale è stata ritrovata), alla sua mamma; non sappiamo quale dramma si celi dietro questo abbandono. Sappiamo però che qui c’è una Comunità che avrebbe adottato e protetto quella neonata e, adesso, con un senso di vuoto impotente, vuole salutarla e darle sepoltura. La aspettiamo in quella che, per troppo poco, è stata la sua Città", conclude Caminiti.