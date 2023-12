Neonata muore dopo il parto in casa, la madre in ospedale

Dramma nel Brindisino dove una neonata è morta subito dopo il parto avvenuto in casa. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre 2023, a Cisternino, comune di circa 11mila abitanti. A riportare la notizia è BrindisiReport. La madre, una giovane donna, è stata ricoverata presso l'ospedale Perrino di Brindisi, in seguito a una emorragia post partum. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Il medico del 118 è stato messo in contatto con il ginecologo del Perrino ed è riuscito a stabilizzare la donna che poi, come da protocollo, è stata portata in ospedale e ricoverata nel reparto di "ostetricia e ginecologia". Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.