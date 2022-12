Neonata di sette mesi in coma per avere assunto cannabis

Una neonata di appena sette mesi è in ospedale, in coma, per avere assunto della cannabis. La piccola è ricoverata all'ospedale dei Bambini di Palermo da alcuni giorni. I medici la stanno sottoponendo a tutte le terapie del caso e sembra che le sue condizioni siano in moglioramento.

Ancora da accertare come la piccola abbia ingerito il principio attivo della droga. Tra le ipotesi valutate, quella dell'assunzione tramite il latte materno o dell'inalazione del fumo all'interno dell'appartamento dove vive con i genitori. Il padre, secondo la stampa locale, era agli arresti domiciliari per il coinvolgimento in un'operazione antidroga.

A Palermo, dall'inizio del 2022, sono 19 i bimbi finiti in ospedale per assunzione di sostanze stupefacenti. Il triplo rispetto al 2021.