La neonata con pochi giorni di vita trovata nella culla termica di una chiesa

A Bari una bimba con pochi giorni di vita è stata ritrovata questa mattina, sabato 23 dicembre, nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. La piccola è stata portata al Policlinico del capoluogo pugliese e ricoverata nel reparto di Neonatologia. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. La bambina è stata ritrovata avvolta in una coperta. La mamma, o chiunque l'abbia portata lì, non ha lasciato nessun biglietto.

Il sistema ha fatto immediatamente scattare l'allarme e sul posto è intervenuto il parroco don Antonio Ruccia che ha subito allertato i soccorsi. La neonata è stata quindi trasportata in ospedale dove è ricoverata in buone condizioni di salute. Del caso sono state informate le forze dell'ordine.

Le culle termiche (o culle per la vita) si trovano di solito vicino a ospedali, conventi e parrocchie e permettono di lasciare un neonato senza essere visti, assicurandosi al contempo che il bimbo non subisca danni fisici. Queste culle infatti sono appositamente riscaldate per scongiurare l'ipotermia e di solito sono collegate a un dispositivo di allarme che avverte della presenza del bimbo.