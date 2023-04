Neonata trovata morta nel cassonetto: cosa è emerso dall'autopsia, si teme per la madre

La neonata trovata senza vita in un cassonetto Caritas degli abiti usati a Milano era nata già morta. Lo ha accertato l'autopsia sul corpicino della bimba, iniziata alle 21 di sabato sera - come previsto dalla legge a 24 ore dal ritrovamento del corpicino - e conclusa dopo mezzanotte. Tuttavia, il medico legale ha bisogno di più tempo per stabilire con un certo grado di sicurezza la causa della morte.

Tutto è iniziato venerdì sera, 28 aprile, quando un passante in bici ha notato una mano spuntare dal cassone giallo di raccolta degli abiti usati, all'angolo tra via Botticelli e via Saldini, nel quartiere residenziale e universitario di Città Studi. L'uomo, un settantenne, ha visto l'arto spuntare da un fagotto appoggiato sul meccanismo rotante del cassonetto (che non era stato attivato, chissà se proprio per far ritrovare il corpicino). L'anziano ha spiegato di non aver capito in un primo momento se si trattasse di una bambola o un bambino. Il passante era senza cellulare, così ha fermato un altro uomo di passaggio e i due hanno chiamato il 112.

Avvolto in una felpa rossa e altri stracci sporchi, i poliziotti e i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita della bimba. C'erano ancora tracce di sangue e la placenta, chiaro segno di un parto clandestino avvenuto solo poche ore prima, sicuramente in casa e non in una struttura attrezzata: il cordone ombelicale era stato tagliato in maniera non professionale. Si cerca la madre, perché preoccupano molto le sue condizioni di salute. Le ricerche si concentrano negli ospedali milanesi e nell'hinterland. Invano, finora. La morte del feto potrebbe essere legata a una grave patologia della donna e c'è il pericolo che la stessa sia esposta a emorragie o a infezioni post parto.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta, ma nel caso gli ulteriori accertamenti dovessero confermare che la bimba è stata partorita già senza vita, cadrebbe l'accusa di infanticidio, prima ipotesi formulata dal pubblico ministero. Stamane alcuni cittadini hanno posato un fiore bianco davanti al cassonetto e si sono fermati, sotto il cielo grigio di fine aprile, per un momento di silenzio o riflessione. Stasera ci sarà una veglia di preghiera nel quartiere.

"Abbiamo appreso con sgomento dai media la triste notizia - commenta Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Esprimiamo il nostro dolore più profondo per quanto accaduto e la nostra preghiera per la piccola vita perduta, oltre che per le persone coinvolte. I nostri centri d’ascolto e i nostri servizi quotidianamente accompagnano e sostengono, spesso collaborando con i centri di aiuto alla vita, genitori e madri alle prese con maternità indesiderate o difficili. Avvenimenti dolorosi, come quello avvenuto ieri, ci confermano nell’impegno per la tutela e per la promozione della vita nascente e per il sostegno a nuclei familiari in difficoltà, e ci spronano a intensificare tale attenzione", conclude.