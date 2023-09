Neonati positivi alla cocaina, la madre li abbandona in ospedale

Sono stati abbandonati subito dopo il parto i due gemellini nati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo risultati positivi alla cocaina. La mamma, una donna di 32 anni con gravi problemi di tossicodipendenza, li ha lasciati in ospedale senza riconoscerli. Sembra che non ci fosse nessun parente o amico con lei al momento del parto nel nosocomio e che la donna in passato abbia avuto altri figli, mai riconosciuti e poi adottati.

Partita per tempo, come da prassi, la segnalazione alla procura per i minorenni: i neonati, un maschio e una femmina, sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria. Se la mamma non tornerà a riprenderli verranno dichiarati adottabili. In ospedale è già scattata una gara di solidarietà per i gemellini, la cui salute preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sono positivi alla cocaina.

Cosa prevede la legge

L'articolo 30 della legge 396/2000 prevede che tutti i bambini nati in un ospedale possano essere riconosciuti entro 3 giorni dalla nascita, oppure entro 10 giorni presso il comune di nascita del bambino oppure di residenza della madre. Questi i tempi utili per bloccare l’apertura di un procedimento di adottabilità. Nel caso in cui i neonati abbandonati vengano dichiarati adottabili, la famiglia biologica mantiene sempre un ruolo di primaria importanza e avrà sempre la precedenza su qualsiasi candidato "esterno".

Continua a leggere su Today.it...