Il cervello scendeva dal naso: neonato salvato con intervento unico al mondo

Appena tre mesi e una malformazione rara che gli causava la discesa di una parte del cervello nel naso: è la storia disperata di un neonato che, dal dramma, ha preso la piega della favola a lieto fine, grazie alla tenacia e alla bravura dei medici dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino che lo hanno operato. Si tratta del primo caso al mondo di intervento in endoscopia su un paziente così giovane affetto da mielomeningocele nasale, una condizione che impedisce la chiusura della base del cranio e che può provocare meningite e problemi respiratori. Tradotto: una parte del cervello del piccolo scendeva dalla parte posteriore del naso, per un foro congenito, impedendo al piccolo di respirare correttamente.

Perché è un intervento unico al mondo

Il programma iniziale era quello di far crescere il neonato almeno fino agli 8 mesi, per poi operarlo con le modalità prevista dalla letteratura medica. Ma le condizioni respiratorie del bambino però sono andate via via peggiorando. Al terzo mese di vita i medici hanno deciso quindi di intervenire: più che un azzardo, una scelta obbligata. Diversamente, il piccolo sarebbe andato incontro a un blocco totale della respirazione, e avrebbe dovuto poi essere sottoposto a un intervento di tracheostomia per poter respirare. La tecnica endoscopica ha permesso di rimuovere la porzione di cervello in eccesso senza aprire il cranio e con minori complicazioni rispetto alla chirurgia tradizionale. Un intervento eccezionale perché non esistono altri casi simili nella letteratura scientifica: i medici torinesi sono stati i primi al mondo ad eseguirlo su un bambino più piccolo di sei mesi.

Una scelta concordata con i genitori, che hanno accettato il parere dei medici. L'intervento, tecnicamente difficilissimo, è stato condotto dal dottor Paolo Tavormina (responsabile della di Otorinolaringoiatria pediatrica dell'ospedale Regina Margherita), unitamente alla dottoressa Federica Peradotto, sua collaboratrice, e al dottor Paolo Pacca, aiuto della divisione di Neurochirurgia pediatrica (diretta dalla dottoressa Paola Peretta).

I chirurghi del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino "Regina Margherita" (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) sono entrati attraverso il naso del neonato con fibre ottiche (di diametro di 2,7mm), che hanno permesso di poter monitorare in video quanto accadeva all'interno nel punto cruciale. Hanno poi operato con microstrumenti, che hanno permesso di chiudere, tramite la mucosa stessa del paziente, il foro alla base del cranio. L'intervento ha avuto esito positivo. Oggi il piccolo sta bene e presenta uno sviluppo psico-intellettivo assolutamente normale.

