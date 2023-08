Neonato abbandonato vicino a un cassonetto: trovato da un passante che portava a spasso il cane

Un neonato è stato trovato abbandonato nei pressi di un cassonetto in centro a Taranto. Il ritrovamento, di cui danno notizia diversi giornali locali, è avvenuto questa mattina, sabato 12 agosto. A notare il piccolo è stato un passante che stava portando a spasso il cane, in via Pisanelli. A quanto si apprende, l'American Pitbull al guinzaglio passando nei pressi del cassonetto avrebbe cominciato ad abbaiare forte irrigidendosi nella sua posizione nonostante il padrone cercasse di portarlo via. Il proprietario avrebbe quindi notato una busta nei pressi del cassonetto e si sarebbe accorto che qualcosa si muoveva. Così si è reso conto che in quella busta c'era un bimbo appena nato. Il piccolo sarebbe stato avvolto in una coperta, accanto a lui era stato lasciato anche un peluche.

Il passante ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e un'ambulanza del 118. Il neonato è stato quindi recuperato e trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118. L'ambulanza è corsa verso l'Ospedale Santissima Annunziata e ora il bimbo si trova il neonato nel reparto di neonatologia. Secondo quanto trapelato le sue condizioni di salute sarebbero buone. Ora bisognerà capire chi lo ha lasciato lì e le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

