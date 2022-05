Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato è stato abbandonato in una cesta

Si chiamerà Germano il neonato trovato dai carabinieri nella giornata di ieri 28 maggio, con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta in una cesta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. La primaria dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Neonatologia dell'ospedale Garibaldi Nesima del capoluogo siciliano, Gabriella Tina, nel quale è stato ricoverato il piccolo, ha reso noto che il neonato viene "coccolato e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche tanto affetto. Ha un buon peso, si sta alimentando. E anche i primi esami ci dicono che tutto è andato bene. Ovviamente faremo accertamenti più approfonditi", ha detto la dottoressa.

Le indagini però proseguono. Sono in corso accertamenti per identificare chi abbia abbandonato il piccolo. In particolare si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania.“Il piccolo è in buona salute - spiega ad Andrea Di Grazia, giornalista di CataniaToday, Piercarmine Sica, comandante del reparto operativo del comando provinciale etneo - e stiamo indagando a 360 gradi per identificare l'autore del gesto. Le telecamere in zona sono poche, non ci aiutano molto. Pensiamo che il parto sia avvenuto poche ore prima (si attende il referto medico, ndr) e tutto lascia pensare che dietro un gesto simile ci sia una complessa vicenda umana. Ricordiamo che oggi è possibile partorire in anonimato, in ospedale, grazie al dpr 396/2000, art. 30. Tutelando così la salute della madre e del nascituro anche senza effettuare il successivo riconoscimento". Tutto fa supporre quindi una cornice casalinga per il travaglio, con condizioni igieniche sicuramente precarie.

Chi si è disfatto del piccolo potrebbe risiedere nelle vicinanze del luogo in cui è stato trovato il piccolo. Come osserva il giornalista di CataniaToday, il bambino è stato abbandonato dietro le mura diroccate della Direzione manutenzioni autoparco e viabilità del comune di Catania, chiuse da giorni in seguito a un incidente stradale. Probabilmente, l’autore del gesto aveva già individuato questo luogo per lasciare il bambino in pieno giorno e passare inosservati.



Il luogo esatto in cui è stato abbandonato il neonato (Foto CataniaToday)