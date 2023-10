Francesco, il neonato abbandonato nudo in strada dalla madre: sarà dato in affidamento

È in buone condizioni il neonato abbandonato nudo in strada ieri mattina a Osilo (Sassari) poche ore dopo il parto dalla madre, che è stata arrestata per tentato omicidio. Il personale sanitario ha voluto dargli il nome Francesco. La giovane, 29 anni, ha partorito in casa da sola, poi è uscita dall'abitazione e ha lasciato il corpo sull'asfalto. I genitori e i nonni sarebbero stati totalmente all'oscuro della gravidanza. Indagini in corso.

Il piccolo già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il reparto di neonatologia del Materno infantile dell'Aou di Sassari: il Tribunale dei minori potrebbe presto attivare le procedure per darlo in affidamento a una famiglia diversa da quella di origine.

La madre del piccolo, sotto shock, è ricoverata nella stessa struttura e ha ricevuto la visita di un legale. Nessuno in famiglia si era accorto o sapeva della sua gravidanza, a quanto pare. La giovane presentarsi davanti al giudice delle indagini preliminari per l'udienza di convalida dell’arresto. Viene contestato il tentato omicidio, è stato disposto il sequestro del telefono cellulare.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp