Neonato abbandonato nell'androne di un palazzo, accanto al piccolo c'era un biglietto

Un neonato è stato abbandonato nell’androne di un palazzo di Milano nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio. Il piccolo, un maschietto di circa due mesi, è stato trasportato alla Clinica De Marchi per accertamenti, le sue condizioni di salute sembrano essere buone. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 in un condominio al civico 4 di via Degli Apuli (zona Giambellino), come appreso da MilanoToday. Il bimbo è stato lasciato in una cesta davanti a una porta di un appartamento al piano terra della scala H. Insieme a lui c’era una lettera scritta in arabo in cui sembra ci sia scritto “Non riesco a prendermene cura”.

A trovarlo e a chiamare il 112 è stato un abitante del palazzo, attirato dal pianto del neonato. Per il momento i genitori del piccolo non sono stati trovati. I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano stanno cercando di ricostruire chi lo abbia abbandonato.