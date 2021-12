Neonato abbandonato in strada: il pianto disperato attira l'attenzione dei passanti

Un neonato è stato avvolto in una coperta e abbandonato in un passeggino in strada a pochi metri dalla villa comunale di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città. Attirati anche dai suoi pianti, alcuni passanti hanno subito fatto scattare l'allarme. Nel passeggino c'era anche un biglietto con il suo nome.

Sul posto, nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, sono giunti gli uomini delle volanti della polizia che hanno subito allertato il 118. Il piccolo è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Santobono di Napoli.

Secondo le prime informazioni trapelate, il bambino starebbe bene e non avrebbe ferite o contusioni. Sono in corso le indagini per tentare di risalire all'identità dei genitori.