Partorisce da sola in bagno e abbandona il neonato nudo in strada sotto a un'auto: perizia psichiatrica

Il personale sanitario dell'ospedale ha scelto per lui il nome "Francesco": il piccolo è in buone condizioni. Nato da poche ore, forse pochi minuti, era stato abbandonato nudo in strada mercoledì mattina, a Osilo (Sassari), dalla madre, che è stata arrestata per tentato omicidio.

La madre è una ragazza di 29 anni che vive nello stesso stabile con i genitori e i nonni: ha partorito nel bagno di casa da sola, ha reciso il cordone ombelicale, è uscita per strada prima dell'alba, quand'era ancora buio, e ha lasciato il suo bambino, senza nemmeno provare a proteggerlo o coprirlo in qualche modo, sull'asfalto, sotto un'auto parcheggiata. La nonna, svegliata dal trambusto, ha chiamato i soccorsi quando ha visto quel corpicino in strada. Nessuno in famiglia sarebbe stato a conoscenza della gravidanza.

Francesco già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il reparto di neonatologia del Materno infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e il Tribunale dei minori attiverà le procedure per darlo in affidamento a una famiglia. La madre del piccolo, sotto shock, è ricoverata nella stessa struttura. Ancora sotto shock. Piantonata dai carabinieri, dovrebbe presentarsi nei prossimi giorni davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Viene contestato il tentato omicidio.

I suoi legali hanno chiesto una perizia psichiatrica: "È sconvolta, sta provando molto dolore per quanto successo ma non siamo in grado di stabilire se e quanto sia cosciente dell'accaduto", dichiarano. Proprio per stabilire lo stato psicologico della donna e delineare un adeguato percorso di assistenza, si procederà con una perizia psichiatrica. La 29enne resterà ricoverata in clinica almeno altre 24 ore. Dopo le dimissioni, dovrà comparire davanti al gip del Tribunale di Sassari per l'udienza di convalida dell'arresto: al momento la data non è stata ancora fissata.

Le indagini proseguiranno. La pm titolare dell'inchiesta ha disposto il sequestro del telefono cellulare della donna, che sarà ora analizzato dai periti per capire se abbia davvero fatto tutto da sola o con la collaborazione di qualcuno.

