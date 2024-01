Neonato abbandonato davanti al pronto soccorso dell’ospedale

Un neonato è stato abbandonato in un passeggino davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia (Latina). È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 gennaio. Il piccolo, tra i 6 e gli 8 mesi, fortunatamente sta bene, e le sue condizioni sono considerate buone.

A dare la notizia questa mattina il quotidiano Latina Oggi, e come verificato anche dalla redazione di LatinaToday, il bimbo è stato ritrovato intorno alle 19.30 dal personale sanitario che lo ha sottoposto a tutte le visite e alle cure necessarie. Nell’immediato sono stati allertati i carabinieri che hanno raggiunto l’ospedale con gli uomini del reparto territoriale di Aprilia, comandati dal tenente Paolo Guida, a cui ora sono affidate le indagini.

Il primo passo da compiere è quello di capire chi siano i genitori del piccolo e chi lo abbia lasciato davanti all’ingresso dell’ospedale. Risposte utili a chi indaga potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. C’è un aspetto non secondario da considerare, come hanno tenuto a sottolineare anche dall’Arma dei carabinieri: il fatto che il neonato sia stato abbandonato davanti a un presidio ospedaliero fa presupporre una certa attenzione; potrebbe quindi trattarsi di una persona travolta dalla disperazione che ha comunque deciso di lasciare il piccolo in un luogo dove sapeva che poteva essere accudito. Intanto il bambino è stato affidato a una casa famiglia.