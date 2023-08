Trovata la madre del neonato lasciato vicino al cassonetto: "Forse lo ha vegliato"

È stata rintracciata la madre del neonato abbandonato trovato sabato mattina accanto a un cassonetto dei rifiuti, a Taranto. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di una ragazza georgiana ventenne. La giovane è stata individuata dopo essere andata al punto di primo intervento dell'ospedale Moscati per un controllo: è partita così una segnalazione che ha permesso alla polizia di rintracciarla. Ora la donna si trova nello stesso ospedale, il Santissima Annunziata di Taranto, dove ieri mattina è stato portato il figlio, nato poche ore prima. Poche ore dopo il ritrovamento del bambino, i medici avevano lanciato un appello affinché la donna si facesse curare in quanto a rischio emorragia.

Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118, ha rivolto "un appello a tutte le donne, e alle madri, che si trovino in un momento psicologico critico, drammatico: prima di fare qualunque cosa chiamate il 118, che prenderà in carico immediatamente la situazione e verrà in pochi minuti da voi, attivando i percorsi stabiliti. Veniamo noi da voi".

Il piccolo è stato chiamato Lorenzo dal personale dell'ospedale ed è in buone condizioni di salute. Pesa circa tre chili, sta bene ed è costantemente monitorato per i parametri vitali. Intanto a Taranto è partita la gara di solidarietà per il neonato e il Comune ha attivato un iban sul quale sarà possibile effettuare donazioni. Alcune coppie, poco dopo il ritrovamento, si sarebbero presentate in ospedale per chiedere notizie sulle procedure di una eventuale adozione.

"Il neonato era pulito e profumato"

Intanto nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul ritrovamento. Il direttore generale dell'Asl, Vito Gregorio Colacicco, ha detto all'Agi che il bambino era "pulito e profumato" e la mamma si sarebbe premurata di lavarlo e "di mettergli accanto un peluche e forse, ha aggiunto, "lo ha anche vegliato". "Secondo quello che immagino io", ha puntualizzato il medico, viste "le premure, l'attenzione, il lenzuolo bianco, la copertina pulita".

Il bimbo era stata messo in una busta di tela. "In questa vicenda del neonato lasciato ai piedi del cassonetto dei rifiuti - ha spiegato ancora Colacicco -, si incrociano la festa e la gioia degli operatori del 118, che l'hanno messo in salvo e portato in ospedale, e il dramma di una mamma che adesso sta piangendo". Il dg dell'Asl ha quindi aggiunto che "dall'accesso ospedaliero di via Crispi abbiamo la culla della vita, un'apparecchiatura in funzione da tempo che permette di lasciare in un'area protetta un neonato e poi la presenza di sensori all'interno del luogo fa subito intervenire il personale del reparto".

