"Ho dato 500 euro a un cinese per portarsi via mio figlio neonato"

Nella notte tra mercoledì e giovedì in via Tevere nel quartiere Golosine a Verona è stato ritrovato un neonato di 4 mesi abbandonato sul ciglio della strada. Come ha raccontato Veronasera, successivamente i genitori sono stati rintracciati: si tratta di due cittadini romeni, lui ha 30 anni e lei 34. Secondo quanto riferisce l'Arma, il piccolo sarebbe nato lo scorso mese di luglio e, considerata la loro precaria situazione economica, i due avrebbero ricevuto aiuto da una conoscente. Potrebbe poi essere stata la pesante indigenza e un momento di grande sconforto a spingerli a una decisione tanto tragica come l'abbandono di un figlio.

Ma la storia non è finita qui. Il piccolo, che è stato ribattezzato Zeno, ora si trova nel reparto di terapia intensiva neonatale all’Ospedale della Donna e del Bambino ed è stato anche oggetto di un servizio per Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso. Guardandolo, una donna ha riconosciuto il bambino e ha consentito così di rintracciare i suoi genitori. Prima però è arrivata una bugia terribile, raccontata oggi dal Corriere di Verona:

Quella donna romena come la coppia con il figlio neonato che ospitava in casa, che ieri all’inviata di Pomeriggio 5 ha raccontato di una madre premurosa e di un padre che quel bambino di pochi mesi lo accusava delle sue difficoltà finanziarie. A quell’amica insistevano a dire che il piccolo lo avevano dato alla nonna che lo avrebbe portato in Romania. E quando lei ha chiesto di vedere una foto su Whatsapp e si è rivolta ai carabinieri, la versione del padre è cambiata.

Cinquecento euro dati a un cinese perché portasse via il bimbo, affidandolo a qualcuno, la sua «ricostruzione». Cinese che, hanno appurato i militari dell’Arma, non esiste. Con la mamma di Zeno che all’amica ha detto di non sapere nulla di quella versione, di essere convinta che il figlio fosse stato dato alla nonna e non abbandonato per strada, per poi invece ripetere la fola del cinese davanti agli inquirenti.