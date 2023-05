Bimbo di sei mesi cade dal letto e muore (forse) soffocato

Alla vigilia della festa della mamma un grande lutto ha colpito una giovane coppia di trentenni di Nichelino, piccolo comune in provincia di Torino. Un bambino di sei mesi è stato ritrovato senza vita dalla madre alle prime luci dell’alba. Il piccolo, che come ogni notte dormiva nel letto matrimoniale insieme alla mamma, sarebbe caduto rimanendo intrappolato tra il bordo del mobile e il muro. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per soffocamento. Gli investigatori non hanno raccolto elementi che possano far pensare ad altre ipotesi.

La tragedia è successa ieri, sabato 13 maggio. La donna se ne sarebbe accorta attorno alle 5 della mattina: non sentendo il figlioletto muoversi, come avveniva di solito, è andata a controllare ma era troppo tardi. La tragedia sarebbe avvenuta nella notte, mentre la donna dormiva. Secondo quanto raccontato dalla mamma, il bimbo era stato posizionato come ogni notte tra lei e il bordo del letto, nella parte più esterna e non in mezzo alle due piazze. Mai in passato aveva avuto avvisaglie sulla pericolosità di tale posizione.

I genitori, che hanno già un altro figlio più grande, hanno subito chiamato il 112 per tentare di salvare la vita al piccolo, ma il neonato non dava più segni di vita. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nei prossimi giorni sul corpicino del piccolo verrà effettuata l'autopsia.

