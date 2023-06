Neonato morto al Gemelli, l'autopsia conferma la versione della mamma

Nessun segno di maltrattamenti o scuotimento sul corpicino del neonato morto due giorni fa al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito con l’elisoccorso dal Riuniti di Foggia. L’autopsia eseguita sul corpo del bimbo di due mesi evidenzia una sola lesione, compatibile con la caduta dal passeggino. A darne notizia è l’avvocato Michele Sodrio, legale della mamma del piccolo, indagata per omicidio colposo (è un atto dovuto). Ora verranno effettuati gli esami istologici e i risultati arriveranno nei prossimi 60 giorni.

Confermata dunque la versione data dalla mamma del piccolo, ovvero che a causare la morte del neonato sia stata una caduta accidentale dal passeggino. La giovane foggiana – come aveva raccontato – lo scorso 17 giugno si trovava a Vico per far visita ad alcuni parenti. Durante una passeggiata è inciampata su una strada in discesa mentre portava il suo bambino nel passeggino che è stato scaraventato a terra riportando gravissime lesioni alla testa. Il bimbo è stato dapprima trasportato al Riuniti di Foggia, poi a Roma, ma non c’è stato nulla da fare. La madre ha acconsentito alla donazione degli organi.

