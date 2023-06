Il giallo del neonato di due mesi morto in ospedale: "Arrivato in condizioni disperate"

I bimbo di soli due mesi, di nome Claudio, è morto nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito in elicottero da Foggia, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, per il neonato non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe morto a causa di un edema cerebrale. I medici del reparto - un'eccellenza in Italia - hanno fatto di tutto per provare a salvargli la vita. Purtroppo però troppo gravi erano le sue condizioni e a nulla sono valsi i tentativi.

Neonato morto in ospedale: disposta l'autopsia

Cosa è successo saranno le indagini ad appurarlo. La procura di Roma ha aperto un'indagine: disposta l'autopsia che verrà eseguita al Policlinico Gemelli. Per competenza l'indagine sarà poi trasferita a Foggia, dove sono successi i fatti. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e il Messaggero, ci sarà da verificare la versione della madre che ha riferito di averlo fatto visitare a causa di alcuni movimenti strani con la testa. A Foggia le condizioni sono state accertate gravi e da qui si è deciso il trasporto al Gemelli.

Caduto o maltrattato: le ipotesi

Secondo la versione della madre, una 40enne italiana, il piccolo sarebbe caduto durante un momento di distrazione, mentre era sola in casa con il bambino. Un racconto che non convince del tutto gli inquirenti: sul corpo del neonato sarebbero stato individuati lividi e segni di percosse. Tre le ipotesi, riportate dai due quotidiani, c'è quella della shaken baby syndrome, la sindrome del bimbo scosso, un termine che rappresenta le conseguenze provocate dal forte scuotimento del bambino, un atto involontario che spesso i genitori compiono in risposta a un pianto esasperato. Tale fenomeno si verifica soprattutto nei primi 12 mesi di vita e rappresenta la prima causa di morte per maltrattamento dei neonati. Soltanto l'autopsia e le indagini delle forze dell'ordine potranno fare chiarezza sull'accaduto.

Continua a leggere su Today.it...