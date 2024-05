Tyler, il neonato trovato morto sulla nave da crociera: le accuse alla giovane mamma

Resta in carcere ma cambiano le accuse per la 28enne mamma di Tyler, il neonato di appena due giorni trovato morto sulla nave da crociera Silver Whisper dove la donna lavorava. Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa da omicidio ad abbandono di minore. Il giudice non ha invece convalidato il fermo delle colleghe e compagne di cabina della neomamma, che sono tornate in libertà.

Quello che sappiamo finora è che il bimbo è stato trovato, privo di vita, a bordo della nave partita da Civitavecchia e partita in Francia. Il comandante ha fermato la navigazione all'Argentario e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Grosseto. Il neonato era avvolto nelle lenzuola e adagiato sul materasso di un letto a castello nella cabina assegnata alla madre. La giovane donna è una filippina e lavora sulla nave come addetta alle pulizie, con mansioni anche in cucina. Aveva nascosto a tutti la gravidanza, forse temendo di perdere il lavoro. Ne erano a conoscenza solo le colleghe con le quali divideva l'alloggio.

Sembra che in determinati momenti della giornata il neonato venisse nascosto nell'armadietto della cabina cosi da non fare sentire i vagiti e il pianto. La donna ha sempre di detto di non volere uccidere il bimbo. Tesi sostenuta anche dai suoi difensori. Secondo i legali le tre donne usavano degli accorgimenti affinché in loro assenza non cadesse o si facesse male. Il fatto di mettere il neonato nell'armadietto della cabina di alloggio, secondo la loro versione, era uno stratagemma adottato per evitare che cadesse dal letto e venivano lasciate le ante aperte per farlo respirare.

Ancora da definire l'esatta causa della morte del neonato, determinante sarà l'autopsia eseguita nelle prossime ore. Sul corpo non c'erano segni di violenza. È probabile che sia morto di stenti, rimanendo senza cura per ore e ore.