"Mio figlio nato morto in ospedale", la denuncia dell'orrore in sala parto

Doveva chiamarsi Romano. Mamma Rosa, papà Silvano e le sue sorelline lo aspettavano. A casa era tutto pronto: culla e corredino. Nonni e zii chiedevano solo di conoscerlo. Invece Romano è morto nel giorno in cui doveva nascere. La tragedia si è consumata la notte tra il 26 e 27 luglio scorso all'ospedale San Giovanni di Dio, a Crotone. I familiari, difesi dagli avvocati Ivan Ierardi e Tiziano Saporito, hanno presentato denuncia e la Procura ha aperto un'inchiesta. Quattordici gli indagati tra medici e personale del nosocomio, un atto dovuto. Eseguita nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto anche l'autopsia sul corpo del bimbo ma gli esiti si avranno solo tra novanta giorni.

La vicenda di mamma Rosa e del suo bimbo inizia il 24 luglio. Rosa ha superato la 41esima settimana di gestazione, lascia la sua casa di Petilia Policastro per il ricovero programmato all'ospedale San Giovanni di Crotone. Viene monitorata e la sera del 26 luglio inizia il travaglio, le contrazioni sono sempre più forti ma il bimbo non nasce. Seguono molte ore di dolori e tentativi di fare nascere il bimbo spontaneamente. È notte quando la situazione precipita, Rosa viene portata d'urgenza in sala operatoria. Troppo tardi, il cuore del bimbo non batte più. Il piccolo viene dichiarato morto. La mamma tornerà a casa senza quel figlio tanto atteso.

Questa la successione degli eventi. Cosa sia successo nelle lunghe ore del travaglio e se la morte del neonato sia frutto di un errore medico sarà la magistratura ad accertarlo. La famiglia adesso chiede di conoscere la verità e avere giustizia.

Bimbo nato morto in sala parto: la denuncia dei genitori

Il marito di Rosa è stato con lei sin dall'inizio, nella denuncia presentata ai carabinieri e che Today.it ha visionato racconta di una situazione diventata convulsa. Secondo quanto messo nero su bianco la moglie stremata avrebbe chiesto di essere sottoposta al cesareo ma i medici avrebbero optato per il parto naturale. Richiesta di cesareo fatta più volte vedendo che l'induzione non aveva l'effetto sperato. Sempre "No" la risposta. Dopo ore di ostinati tentativi di un parto naturale non c'è stata l'espulsione del feto. I medici avrebbero estratto a forza solo la testa. Ma non solo. Secondo quanto denunciato dal marito, il passaggio della donna dalla sala travaglio al blocco operatorio sarebbe avvenuto senza tutele. L'uomo racconta che mentre era in corridoio ha visto passare i medici e infermieri spingendo la barella della compagna, la testa del bimbo visibile. Il personale avrebbe usato "un ascensore a uso pubblico attraversando un'area di attesa non sanificata".

Poi ancora un'attesa straziante finita con la peggiore delle notizie: la morte del bimbo. Senza però, dicono i familiari, una spiegazione. Senza risposte che adesso chiedono alla magistratura. Il sostituto procuratore Pasquale Festa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con 14 indagati. Dall'autopsia arriveranno le prime risposte, ma sarà necessario attendere 90 giorni. Nel frattempo resta il dolore di una famiglia che chiede giustizia.

(Today.it ha provato a contattare il nosocomio, senza esito, ndr)