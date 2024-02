Neonato muore in ospedale, i genitori presentano un esposto: oggi l'autopsia

Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Riccardo, il neonato di due mesi e mezzo morto lo scorso 16 febbraio nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo diversi giorni di ricovero. I genitori, difesi dall'avvocato Tommaso Ciro Civitella, avevano presentato un esposto per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso del bimbo, nato il 25 novembre 2023 con parto cesareo gemellare e al quale, sin dalla gestazione, era stata diagnosticata una cardiopatia.

Dopo la denuncia presentata dai genitori la procura del capoluogo campano ha aperto un'inchiesta. L'esame autoptico servirà a capire proprio se le cure siano state giuste e se i tanti farmaci somministrati al piccolo possano aver contribuito a fare aggravare il quadro clinico complessivo del neonato.

Nell'esposto i genitori lamentavano disattenzioni e sottovalutazioni da parte del personale medico e infermieristico dell'ospedale durante il periodo di ricovero del piccolo che non era riuscito a sopravvivere fino all'operazione che avrebbe potuto salvargli la vita.

In particolare si fa riferimento a "una confusione e una negligenza totale che regnava sia in riferimento a quale potesse essere la modalità di somministrazione del latte più idonea, sia in riferimento al tipo di latte stesso, alla terapia farmacologica, alla modalità di assunzione dei farmaci e alla posologia. I medici prospettavano ognuno una cura diversa ed in contrasto con le altre, intestardendosi anche nel perseverare nell'errore sebbene palese". Si tratta ovviamente della versione della famiglia. Sarà la magistratura a stabilire se da parte dei medici ci siano state o meno degli errori.