Virus sinciziale: muore neonato di cinque mesi

Dramma in provincia di Napoli: un neonato di soli 5 mesi è deceduto nella mattinata di ieri, lunedì 8n novembre, presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per problematiche respiratorie.

A stroncare la vita del bimbo sarebbe stato il virus sinciziale, che sta preoccupando gli specialisti e determinando un aumento di ricoveri. Le condizioni del neonato di Pimonte, comune dei Monti Lattari, sono peggiorate all'improvviso nella mattinata di ieri. . Si stava per predisporre il trasferimento presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ma il neonato, che era stato portato in ospedale dal papà Antonio il 6 novembre, nelle ultime ore non riusciva più a respirare.

"Il piccolo paziente era giunto il 6 novembre scorso con una grave dispnea e gravi problemi respiratori - spiegano dalla Direzione Sanitaria - La malattia ha avuto una evoluzione rapida negativa e si stava preparando il suo trasferimento all'ospedale Santobono, con un'anestesista come accompagnatore. E' stato intubato, ma non ha retto alla manovra di intubazione. E' morto subito dopo''.

La scorsa settimana il primario del reparto di neonatologia dell'ospedale stabiese, Roberto Cinelli, aveva espresso la sua preoccupazione per il diffondersi del virus, che attacca l'apparato respiratorio dei bimbi appena nati. Strazio tra i familiari e sconforto tra il personale sanitario dell'ospedale per una vita spezzata troppo presto. L'autorità giudiziaria, informata dai Carabinieri di Castellammare di Stabia, ha disposto il sequestro della salma per procedere con l'autopsia. Toccherà al medico legale, scelto dai magistrati, capire la causa della morte e accertare eventuali responsabilità da parte della struttura sanitaria.

Che cos'è il virus sinciziale (Vrs)

Il virus sinciziale è una malattia che attacca il sistema respiratorio e che in un fisico ancora in formazione come quello di un bambino può provocare danni gravi. Un altro recente caso mortale è accaduto alla Spezia, dove un bambino è morto all'alba di lunedì 8 novembre dopo aver manifestato i sintomi, con tosse molto forte e persistente. Il virus sinciziale viene chiamato anche Vrs e si diffonde principalmente in autunno attraverso le goccioline di uno starnuto o di un colpo di tosse. Causa l'infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni e colpisce in particolare i bambini fino a otto mesi. Un bambino può contrarre il virus anche più di una volta. Le infezioni successive sono in genere più lievi della prima. La fase iniziale è simile a un raffreddore. Nella fase successiva può comparire il respiro sibilante ed estendendosi verso le vie aeree inferiori causare tosse persistente. Il problema è che il virus può appunto poi trasformarsi in una malattia più seria, che colpisce le parti più piccole dei polmoni. In questo caso il bambino deve essere portato in ospedale per essere aiutato a respirare. Non ci sono farmaci specifici né vaccino, nei casi seri viene dato ossigeno supplementare e si somministrano liquidi per prevenire la disidratazione. Inoltre vengono somministrati farmaci broncodilatatori oppure in taluni casi farmaci antivirali.