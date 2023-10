Neonato abbandonato in strada sotto a un'auto parcheggiata

Alle 5.30 di stamattina, quando il sole non era ancora sorto, un neonato è stato ritrovato abbandonato in strada a Osilo, paese di mezza montagna, da sempre "collina dei sassaresi". Era sotto a un'auto parcheggiata: vivo, il piccolo era nudo e con il cordone ombelicale tagliato. Ambulanza e carabinieri della vicina stazione si sono precipitati sul posto. Era nato solo da qualche ora, in base alle prime informazioni.

Trasportato all'ospedale di Sassari, le condizioni del piccolo nonostante i segni di ipotermia sono buone. Sarebbe già stata rintracciata la madre, anche lei è stata portata in ospedale a Sassari, anche le sue condizioni sarebbero buone. Si indaga per capire cosa sia successo.

