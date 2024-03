Neonato "piange troppo", padre lo scuote: in ospedale scoprono l'orrore

Picchiato brutalmente dal padre ad appena un mese di vita perché il suo pianto risultava insopportabile all'uomo, un 32enne di Firenze che nel corso del processo ha confessato le terribili percosse. Il padre, 30enne all'epoca dei fatti, ha spiegato in aula di picchiare abitualmente il neonato, frustrato nei confronti della compagna che lo affidava alle sue cure non appena rientrava in casa dal lavoro.

I segni delle percosse scoperti dai medici

Il piccolo sarebbe stato afferrato e scosso con violenza, picchiato quotidianamente ad ogni pianto, ad ogni cambio di pannolino. La vicenda risale al 2022: la madre aveva portato il neonato in ospedale perché preoccupata dalla sua inappetenza. I medici dell'ospedale Meyer hanno notato i numerosi lividi sul corpicino del bimbo, che riportava anche diverse fratture: una tibia rotta e sei costole fratturate. Segnalato il caso all'autorità giudiziaria, sono quindi partite le indagini che hanno portato alla condanna dell'uomo. Alla presenza della madre del piccolo il 32enne ha ammesso le violenze. Dovrà ora scontare 4 anni di carcere più il pagamento di 20mila euro di provvisionale per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dai futili motivi e dall'aver agito verso un discendente.

I maltrattamenti, si legge nel capo d’imputazione, hanno provocato nel neonato "un profondo e continuo stato di paura, prostrazione e angoscia, tale da realizzare un regime di vita intollerabile e doloroso".