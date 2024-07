Neonato di tre mesi picchiato dal padre: è ricoverato con lesioni al cranio

Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato d'urgenza con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre. Tutto è successo durante una lite con la madre nella notte di sabato 20 luglio in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. Ferita anche la donna nel tentativo di difendere il piccolo.

La famiglia stava passeggiando: il padre 26enne ha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcune persone e i carabinieri hanno prestato le prime cure. Disposto il trasferimento del bambino al Gaslini, e della madre per ferite al volto e agli arti. L'uomo è stato fermato dai Cc, la magistratura segue il caso.

Come riporta GenovaToday, il piccolo è vigile ma con tumefazioni e secondo quanto riferisce il 118 è stato accompagnato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'istituto pediatrico genovese. La donna è stata informata della possibilità di querelare il compagno e si è riservata di prendere una decisione nei prossimi giorni anche in base al referto ospedaliero con i giorni di prognosi.

