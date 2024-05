Vino nel biberon al posto dell'acqua: come sta il neonato finito in coma etilico

È ancora ricoverato in ospedale il neonato di quattro mesi soccorso d'urgenza lunedì per avere ingerito del vino, che era stato versato nel biberon per errore. Le condizioni del piccolo, che si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico di Bari, sono in miglioramento.

Sul caso indagano i carabinieri ma sembra proprio che all'origine della vicenda ci sia un banale quanto tragico incidente. Il piccolo, della provincia di Brindisi, era con la nonna che tratta in errore dal colore scuro della bottiglia avrebbe usato il vino bianco al posto dell'acqua per diluire il latte in polvere. Il piccolo si è sentito male subito dopo avere bevuto tutto il latte. Soccorso, è stato sottoposto a una lavanda gastrica, quindi intubato e stabilizzato. Successivamente è stato trasferito a Bari. Secondo le informazioni fornite dall'ospedale il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla rianimazione.