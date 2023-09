Uccide la mamma a calci e pugni sul balcone: le tracce della furia omicida e il possibile movente

Colpita con una raffica di calci e pugni dal figlio di 45 anni. Un'aggressione brutale avvenuta al culmine di un litigio, un diverbio che si trasforma in omicidio. È atteso nella mattinata di oggi (ma potrebbe proseguire per ore) l'interrogatorio di Ruben Andreoli, l'uomo accusato del brutale omicidio della mamma Nerina Fontana, 72enne: l'avrebbe uccisa a mani nude nell'appartamento di via XXIV Maggio, a Colombare di Sirmione (Brescia), che condivideva con la donna e con la nuora di quest'ultima, moglie di Ruben Andreoli, una donna ucraina sposata qualche anno fa. Andreoli e moglie sabato sarebbero dovuti partire per l'Ucraina, forse per un sopralluogo, per una casa da acquistare e da costruire: la scelta di lasciare l'Italia (e il lavoro) non sarebbe mai stata condivisa da Nerina Fontana, e ci potrebbero essere questi screzi all'origine dell'ultima, furibonda e fatale lite. Andreoli per ora non ha parlato, è rimasto in silenzio: anche lunedì potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Sono stati i vicini di casa ad allertare per primi il 112: la moglie di Andreoli era in casa, ma sarebbe rimasta pietrificata dalla paura. Testimoni hanno riferito di aver visto il 45enne colpire la madre sul balcone, con una violenza inaudita: la donna è rimasta poi esanime sul pavimento fino all'arrivo dei soccorsi. Era ancora viva quando è stata trasferita in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, ma qui è morta nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre.

La casa di Nerina Fontana è stata posta sotto sequestro, ma dissequestrata nelle ore successive. In casa al momento non c'è nessuno, la porta è chiusa a chiave e le tapparelle sono tutte abbassate. L'abitazione si trova al primo piano di un condominio al civico 16 che ospita altri sei appartamenti. Sul balcone rimane ancora un panno imbevuto di sangue: le tracce della furia omicida ci sono anche sul muro e sulla tenda dell'appartamento al piano di sotto. La moglie di Andreoli non è già più qui, ma in una struttura protetta.

Andreoli è stato arrestato subito dopo l'accaduto e trasferito in carcere a Brescia. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sirmione, compagnia di Desenzano, con il coordinamento della procura. Prima di sabato sera, le forze dell'ordine non erano mai intervenute nell'appartamento dove Nerina Fontana viveva da oltre 40 anni, prima insieme al marito e al figlio, poi con quest'ultimo e la nuora.

Una famiglia come tante: anche i vicini non avrebbero mai udito alcuna lite tra la vittima e Andreoli, che di professione fa il magazziniere in un'azienda di Peschiera del Garda (Verona). Quello del 45enne è un volto piuttosto noto anche fuori provincia: appassionato da sempre di motori, è un pilota di rally.

