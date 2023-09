Nerina Fontana, la donna uccisa a calci e pugni dal figlio

Colpita con calci e pugni dal figlio di 45 anni. Una violenza inaudita che non ha lasciato scampo a Nerina Fontana, una donna di 72 anni che da sempre viveva a Lugana di Sirmione, in provincia di Brescia. Proprio in quell'abitazione è avvenuta la brutale aggressione, poi sfociata in omicidio. La 72enne è deceduta nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre alla clinica Poliambulanza di Brescia, proprio a causa delle gravi ferite riportate in seguito ai colpi del figlio 45enne.

Uccisa a calci e pugni dal figlio: fermato 45enne

A dare l’allarme, verso le 19 di venerdì, sono stati i vicini di casa: spaventati dalle urla provenienti dall’abitazione di Nerina hanno fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze. All’arrivo dei soccorsi la 72enne era riversa sul pavimento dell’appartamento, in un bagno di sangue e in fin di vita: trasportata con l’elisoccorso alla clinica Poliambulanza, è morta poche ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Il figlio della vittima, il 45enne Ruben Andreoli, è stato immediatamente fermato dai carabinieri, intervenuti nella casa teatro della feroce aggressione, e portato in caserma, a Desenzano, per essere interrogato dal sostituto procuratore di turno, Ettore Tisato: è accusato di omicidio. Una violenza cieca e brutale scoppiata pare al culmine di una lite ma che, al momento, non ha spiegazioni. Stando ai primi accertamenti, madre e figlio, che vivevano sotto allo stesso tetto insieme alla moglie di lui, avrebbero discusso per via della decisione del 45enne di recarsi in Ucraina, paese di origine della moglie. Ma saranno le indagini dei carabinieri di Desenzano e della sezione investigazioni scientifiche a fare luce sui motivi del litigio poi degenerato in un terribile omicidio.

Continua a leggere su Today.it...