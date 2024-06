Nessy Guerra, la 24enne italiana che rischia il carcere per adulterio (e di perdere la figlia)

Potrebbe finire in carcere e perdere l'affidamento della figlia di un anno e mezzo. E questo perché il marito l'ha denunciata per adulterio. Succede in Egitto, dove una donna italiana di 25 anni, Nessy Guerra, originaria di Sanremo, è sotto processo e rischia di finire dietro le sbarre dopo che l'uomo con cui è sposata, Tamer Hamouda, ha presentato una denuncia alle autorità egiziane.

L'uomo è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione per violenza sessuale e stalking. "È un pluripregiudicato, violento e con evidenti squilibri mentali", sostiene l'avvocato della giovane, Agata Armanetti, ma il suo casellario penale è per ora bloccato al Consolato egiziano a Milano e, dunque, non è stato al momento acquisito dai magistrati egiziani. Stando a quanto emerso finora, la 25enne sanremese ha chiesto la separazione e stava pianficando di tornare in Italia. Ecco perché la denuncia del marito appare un tentativo per impedire alla donna di lasciare il Paese portando con sé la loro figlia.

Guerra si trova attualmente ad Hurghada, città balneare sul mar Rosso, insieme alla madre e alla piccola. La sentenza è attesa a settembre, e i giudici egiziani potrebbero affidare la figlia al padre. Per evitarlo, il legale egiziano della donna ha dovuto far convertire all'Islam la madre della giovane perché, in base alla legge egiziana, se dovessero riuscire a dimostrare che l'uomo è stato condannato in Italia, la bambina potrebbe essere affidata alla nonna materna. I tempi sono stretti, e Guerra ha chiesto l'intervento della Farnesina.

Della vicenda si è occupata la trasmissione 'Chi l'ha visto' su Rai 3. I senatori di Italia Viva Raffaella Paita e Ivan Scalfarotto hanno presentato un'interrogazione al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per far luce sulla situazione.