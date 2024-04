Niccolò Ciatti ucciso da un calcio devastante in discoteca: "Ora arrestate Bissoultanov"

La giustizia ha fatto il suo corso. Definitiva la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato di aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nell'agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione recependo le richieste della procura generale. Bissoultanov, accusato di omicidio volontario, è attualmente latitante.

''Credo sia importante che sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolò non può fare quello che fa lui e non è giusto''. Sono le parole di Luigi Ciatti, padre della vittima, dopo la sentenza della Cassazione.

Il pg aveva chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso presentato dalla difesa del cittadino ceceno. Nel corso del suo intervento il procuratore generale ha definito l'imputato un uomo esperto di arti marziali "consapevole della sua forza, che ha messo in atto la sua azione nei confronti di una persona inerme e indifesa". Nessun omicidio preterintenzionale in quanto Ciatti venne colpito da un secondo colpo mentre era intento a rialzarsi dopo il primo pugno ricevuto.

''Siamo soddisfatti, è stata accolta la nostra richiesta. Passa così in giudicato la sentenza italiana''. Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Agnese Usai legale, insieme al collega Massimiliano Stiz, della famiglia di Niccolò Ciatti. "Significa che la sentenza che sarà eseguita è quella italiana e che se Bissoultanov verrà trovato sconterà la pena in Italia. Ora leggeremo le motivazioni. Questa sentenza non restituisce il figlio a Cinzia e Luigi però è stata fatta giustizia'', sottolinea la penalista.