Operato d'urgenza, morto in ospedale: Niccolò Guarino non è sopravvissuto alla caduta

Niccolò Guarino non ce l'ha fatta: il ragazzo di 30 anni precipitato domenica pomeriggio dalla ferrata Crench di Idro, nel Bresciano, non è sopravvissuto alle ferite riportate nella caduta. Soccorso che era già privo di sensi, il giovane era stato trasferito d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia dove purtroppo è morto lunedì dopo essere stato operato alla testa. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria ma a breve dovrebbe essere riconsegnata ai familiari per il funerale.

La dinamica della tragedia

Il giovane abitava a Orzinuovi, in provincia di Brescia, ed era un grande appassionato di escursioni, di scalate e di montagna. Domenica pomeriggio, come capitava spesso, era impegnato in un’arrampicata sulla celebre ferrata Crench di Idro. Qualcosa però è andato storto. Come ricostruito da BresciaToday, il dramma è avvenuto intorno alle 18.30, a pochi passi da dove già si era verificato un incidente, solo qualche ora prima, nel quale era rimasta coinvolta una ragazza che poi per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Guarino sarebbe precipitato per oltre 50 metri nel vuoto, finendo nel canalone sottostante, in località Preonde e a oltre 600 metri di altitudine.

Dieci i tecnici impegnati nelle operazioni: il 30enne, precipitato nel canale poco al di sotto della ferrata, era già privo di conoscenza all'arrivo dei soccorsi. Caricato in eliambulanza con un verricello è stato portato in ospedale, ma ogni sforzo è stato vano. Niccolò lavorava come operaio in un’azienda di Dello. Lascia i genitori e i due fratelli più piccoli. Presto sarebbe andato a convivere con la sua compagna.