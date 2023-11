Fa il portapizze per pagarsi gli studi: schianto devastante, Nicholas Foresti muore a 22 anni

Non c'è stato nulla da fare per Nicholas Foresti. Aveva soltanto 22 anni. Il giovane di Albegno di Treviolo è morto dopo l'incidente in scooter avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21 a Treviolo, in provincia di Bergamo.Si è scontrato violentemente contro un'auto. Aveva appena finito una consegna per la pizzeria per la quale lavorava da qualche mese, e stava tornando verso il locale.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Il giovane procedeva da Dalmine in direzione Bergamo, all'altezza del cavalcavia è entrato in collisione con un'auto che stava svoltando a sinistra. Un incrocio considerato da tempo pericoloso, con vari incidenti in passato. L'automobilista ha chiamato i soccorsi immediatamente.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi: Nicholas Foresti è morto ieri all'ospedale Papa Giovanni XXIII, vani tutti i tentativi dei medici di tenerlo in vita. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi: un ultimo gesto di generosità che salverà altre vite. Nicholas, figlio unico, lavorava come fattorino per pagarsi gli studi universitari, frequentava l'ultimo anno di Economia e commercio all’Università di Bergamo: si sarebbe dovuto laureare il mese prossimo. Un'altra vita spezzata sull'asfalto, una strage quotidiana.

In Italia 3.000 morti all'anno in incidenti stradali

Ogni anno in Italia circa tremila persone muoiono in incidenti stradali: è una strage "quotidiana". Nel 2022, ultimo anno per cui ci sono dati Istat completi, sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti in crescita rispetto al 2021 (quando a causa della pandemia e della ridotta circolazione conseguente i numeri erano ovviamente in netto calo) ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7% e -7,4%). Il numero di vittime è invece pressoché stabile, di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,4%). I morti entro le 24 ore dagli incidenti sono 2.651, mentre si contano 508 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall'evento.

