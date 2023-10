Nico Piras è morto: due colpi di pistola dopo la festa, è caccia al killer

Nico Piras è morto. L'allevatore e operaio aveva 42 anni ed era di Lula (Nuoro). Era stato gravemente ferito da due colpi d'arma da fuoco all'addome, alle 4 della notte tra domenica e lunedì, proprio in paese, mentre si stava concludendo la partecipatissima festa nota come "Cortes Apertas". Tra Piras e il killer ci sarebbe stata una lite violenta in una delle corti del paese, aperte per la manifestazione che ogni weekend in autunno fa tappa in un comune della Barbagia.

Nico Piras ucciso a Lula: "Il killer sia uomo e si costituisca"

I carabinieri della compagnia di Bitti hanno sentito decine di persone, la svolta nelle indagini potrebbe essere vicina e arrivare già nelle prossime ore. Oggi dalle pagine dei quotidiani locali il sindaco di Lula, Mario Calia, aveva lanciato un appello: "Speriamo che l'autore si costituisca e si assuma le sue responsabilità. Sarebbe un gesto da uomo, anche nei confronti della comunità".

Quando è stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro Piras era in condizioni disperate, e martedì il suo cuore ha smesso di battere dopo una complessa operazione chirurgica con cui si è provato in ogni modo a salvarlo: i proiettili avevano però ormai compromesso gli organi interni.

Era a processo per l'omicidio del fratello Angelo Maria

Nico Piras era sotto processo a Cagliari, con la moglie, in Corte d'assise d'appello a Cagliari per l'omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso nelle campagne del paese il 25 gennaio 2015 per questioni di eredità. Era stato assolto in primo grado, condannato a 24 anni in appello, sentenza poi cancellata dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo, per l'appunto ancora in corso.

La vita della famiglia Piras era stata segnata anche da un altro grave fatto di sangue. Nel 1986 era stato ucciso il padre di Nico Piras, proprio davanti al fratello Angelo Maria, che all'epoca aveva solo undici anni. Il 3 giugno di trentasette anni fa due uomini col volto travisato, e armati, avevano allontanato il bambino, dopo averlo legato, e avevano poi costretto il padre a seguirli in auto. Portato davanti a un albero, Pietro Piras era stato legato e freddato con due colpi di pistola alla testa.

