Rincorre il cane in fuga, viene travolto e ucciso da un'auto

Ancora un incidente stradale in provincia di Treviso, stavolta a Cessalto, in via Cal Longa. La vittima si chiamava Nicola Baldo, 34 anni, per tutti "Nico", nato a Motta di Livenza ma residente a Cessalto: è stato travolto e ucciso da un'auto in transito, una Audi grigia. Secondo alcuni testimoni sembra che il giovane si trovasse a casa dei genitori e stesse tentando di riprendere il loro cane che era fuggito lungo la strada poco prima. Intervenuti per cercare di salvargli la vita medico e infermieri del Suem 118, con elicottero e ambulanza. Per lui purtroppo non c'è stato però nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate, inutile ogni tentativo di rianimazione. Intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale di Treviso.

Sul luogo della tragedia, oltre alla famiglia, è intervenuto anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che ha portato il cordoglio di tutta la comunità ad una famiglia letteralmente dilaniata dal dolore: tra qualche giorno il fratello, Marco, si apprestava a celebrare il proprio matrimonio. Il 34enne lascia anche i genitori Elisabetta e Danilo. Un evento che purtroppo sarà cancellato a causa di questa sciagura terribile.