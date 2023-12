Il boss latitante che si nasconde nel resort di lusso: arrestato Nicola Rullo

Capodanno amaro per il boss di camorra Nicola Rullo, 53 anni, ritenuto elemento di spicco del clan Contini. Era in fuga da settembre e i carabinieri del Comando provinciale di Napoli lo hanno arrestato in Spagna, con la collaborazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli.

I carabinieri sono riusciti a scovarlo seguendo gli spostamenti dei familiari. Rullo era in un noto resort ad Alicante, El Plantio Golf Resort. Si era rifugiato nella struttura da almeno 20 giorni. Sul suo capo pende una condanna a 4 anni, due mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Rullo è ora in carcere in attesa dell'estradizione.

