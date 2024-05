Il giallo di Nicolas, corriere scomparso nel nulla: il carico di borse da mezzo milione, il furgone trovato bruciato e la telefonata misteriosa

È giallo sulla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il corriere di 40 anni originario dell'Argentina dipendente della ditta "New Futura" scomparso nel nulla da mercoledì 22 maggio nei pressi del monte Amiata. Un anziano residente nell'area in cui sono stati ritrovate le scatole vuote che il corriere trasportava, a 500 metri dal furgone dato alle fiamme, ha raccontato di aver udito uno sparo proprio nelle ore in cui di Nicolas Del Rio si perdevano le tracce. Lo riporta La Nazione, ma sul dettaglio le indagini non hanno finora prodotto riscontri certi.

Il furgone dato alle fiamme e le borse di lusso sparite: cosa è successo

L'uomo è scomparso nel pomeriggio del 22 maggio dopo che aveva ritirato alcune borse griffate per un valore di 500mila euro dall'azienda artigiana di pelletteria "Gt". Le borse erano destinate alle griffe internazionali fiorentine che la New Futura avrebbe trasportato il mattino dopo nell'area di Firenze. Dopo il ritiro, il 40enne ha telefonato al proprio datore di lavoro riferendo che alcune persone volevano parlare con lui. Queste si sarebbero identificate come dirigenti d'azienda chiedendo che il corriere potesse effettuare per loro una consegna. Il datore di lavoro avrebbe acconsentito alla richiesta, salvo poi scoprire che l'azienda citata era in realtà chiusa da tempo. Quando ha cercato di chiamare nuovamente Nicolas Del Rio, però, il suo cellulare è risultato spento e da quel momento del corriere è stata persa ogni traccia.

Pochi giorni dopo, le scatole contenenti le borse di lusso sono state trovate vuote. A circa 550 metri, in località Roccalbegna (Grosseto), il gruppo di volontari e amici impegnati nelle ricerche hanno rinvenuto il furgone di Nicolas Del Rio quasi totalmente distrutto dalle fiamme. Sul luogo anche una troupe di "Chi l'ha visto?", che continua ad occuparsi del caso.

La procura di Grosseto ha aperto un'inchiesta nel tentativo di capire se possa essersi trattato di una rapina o di una fuga volontaria. I carabinieri sono a lavoro per verificare la testimonianza dell'anziano che ha parlato di un rumore d'arma da fuoco, mentre le ricerche proseguono anche tramite l'impiego di droni e cani molecolari.