Il finto collega che chiede aiuto e il maxi furto di borse Gucci: così Nicolas è caduto in trappola

Non una "semplice" sparizione, ma un omicidio e sullo sfondo un affare a molti zeri legato al furto di un carico di borse Gucci dal valore complessivo di circa 500 mila euro. Si ricompongono i pezzi del caso di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino scomparso sull'Amiata a maggio e trovato cadavere ieri, 25 giugno.

Tutto inizia lo scorso 22 maggio. Del Rio ritira alcune borse griffate per un valore di 500mila euro dall'azienda artigiana di pelletteria "Gt". Dopo il ritiro, il 40enne telefona al proprio datore di lavoro riferendo che alcune persone volevano parlare con lui. Queste si sarebbero identificate come dirigenti d'azienda chiedendo che il corriere potesse effettuare per loro una consegna. Il datore di lavoro avrebbe acconsentito alla richiesta, ma scopre che l'azienda citata era in realtà chiusa da tempo. Quando ha cercato di chiamare nuovamente Nicolas Del Rio, però, il suo cellulare è risultato spento e da quel momento del corriere è stata persa ogni traccia. Dissolto nel nulla anche il carico. Il furgone viene stato ritrovato incendiato, borse e corriere volatilizzati. Si iniziano a scandagliare tutte le ipotesi: dal furto col corriere complice al rapimento dell'uomo a scopo di rapina. Col passare dei giorni prende corpo quest'ultima pista. Gli inquirenti trovano anche le scatole di alcune delle borse rubate in una villetta. Scattano tre arresti, si tratta di tre uomini ritenuti componenti di una banda specializzata in furti di articoli di lusso. Il 25 giugno viene trovato il cadavere del corriere. Il corpo di Nicolas era in un dirupo dietro a una villetta in una zona di campagna di Arcidosso.

Ora la procura di Grosseto indaga per omicidio volontario e sequestro di persona, reati che si sono aggiunti alla rapina e al danneggiamento.

Del Rio attirato in trappola e ucciso perché ha visto troppo

Secondo gli inquirenti Del Rio è stato ucciso perché testimone scomodo. Secondo quanto ricostruito, uno degli arrestati avrebbe agganciato col pretesto di un guasto al suo furgone Del Rio facendolo cadere in trappola. Il corriere lo carica convinto di aiutarlo e per lui è la fine. Lo stesso uomo avrebbe fatto subito dopo la telefonata al datore di lavoro di Del Rio. Una volta rubato il carico, il furgone è stato incendiato per cancellare le tracce e il corriere portato in località Case Sallustri in una villetta.

Per Nicolas Matias Del Rio era il primo giorno, dopo due mesi di affiancamento, che guidava da solo il furgone. La banda di sequestratori lo ha individuato e lo ha usato come pedina di un piano studiato per accaparrarsi le borse di lusso.