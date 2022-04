La bambina scomparsa e l'emozione del "poliziotto eroe": "Così l'abbiamo trovata tra i rovi"

"Le ho messo il mio cappellino, aveva freddo". È stata forte l'emozione per Rosario Serago, vice ispettore di polizia in forze all'undicesimo reparto volo di Pescara, quando tra i rovi ha notato il piumino rosa della piccola Nicole. Una storia a lieto fine quella che due giorni fa ha messo in allarme tutto il Paese: la bambina, 5 anni, si era allontanata di sera dalla sua casa di Sant'Angelo Limosano (in provincia di Campobasso), facendo perdere le sue tracce. Ad accorgersene è stata la madre, 29 anni, che stava mettendo a letto il figlio neonato. Nicole sta bene, ed è tutto ciò che conta. La piccola è stata ritrovata viva domenica. La bimba di 5 anni scomparsa nel nulla sabato sera si trovava non lontano da casa: ha passato la notte al gelo, ma ora è in salvo.

Bimba scomparsa in Molise: l'emozione del poliziotto che l'ha ritrovata

Fortunatamente mamma e papà hanno potuto riabbracciarla 12 ore dopo, quando a scovarla è stato proprio il vice ispettore Serago che, con i colleghi, dopo 20 minuti di sorvolo della zona ha notato quel puntino rosa: era la piccola Nicole. "Siamo decollati questa mattina alle 11.40 (ieri, ndr) dal campo sportivo di Limosano e dopo una ventina di minuti, verso le 12.05, applicando le nostre tecniche di ricerca, elicottero con i portelloni aperti con due persone da una parte e due dall'altra che guardano fuori, siamo riusciti a vedere in mezzo ai rovi un giubbotto rosa, che era quello che sapevamo che indossava la bambina - ha spiegato il 51enne vice ispettore all'Adnrkonos -. Ci siamo abbassati con l'elicottero per vedere meglio. Abbiamo visto che la bambina era in piedi, quindi non era distesa. La zona era molto impervia, ma siamo riusciti a trovare un punto nei paraggi dove poter atterrare".

Rosario Serago racconta che la piccola ha detto loro di aver fame e che voleva fare merenda. L'hanno avvolta in una coperta termica dopo averla raggiunta, creando una vera e propria catena umana, e l'hanno trasportata nel vicino campo sportivo dove ad attenderla c'erano il medico e un'ambulanza. Serago, originario di Riccia (Campobasso), ha quindi spiegato che in quei momenti di tensione non ha potuto fare a meno di pensare a suo figlio di sei anni. La piccola sta bene. Per fare chiarezza sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta: gli inquirenti già ieri hanno ascoltato la piccola Nicole, per capire come e perché si è allontanata da sola andando oltre il bosco e i campi per finire, ad un chilometro da casa, in mezzo a quei rovi.

Nicole, la bimba che era scomparsa nella serata di sabato nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano in provincia di Campobasso, sta bene ANSA/SOCCORSO ALPINO/POLIZIA DI STATO