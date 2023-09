Cambia vita per amore, il compagno la uccide a coltellate e si impicca

Dall'Italia alla Spagna. Un cambio di Paese e di vita, un trasferimento fatto per amore, che invece l'ha portata verso la morte. Nicoleta Buliga Lupo, ex infermiera di 51 anni, è stata uccisa a coltellate dal nuovo compagno, il 54enne Ioan Corbaceri, che si è tolto la vita poco dopo il delitto. Per anni Nicoleta aveva lavorato come strumentista di sala operatoria all'ospedale San Camillo di Treviso, poi nel giugno scorso la decisione di volare in terra spagnola, fino al drammatico epilogo, avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre.

Come riporta Nicola Cendron di TrevisoToday, la 51enne è stata trovata senza vita in casa, colpita da più di dieci fendenti a collo, petto, braccia e altre parti del corpo con un coltellaccio da cucina di 20 centimetri. Vicino al corpo della donna è stato rinvenuto anche quello di Ioan Corbaceri, che si è tolto la vita impiccandosi all'interno dell'abitazione di via La Union, a Castellon de la Plana, non molto distante dalla città di Valencia. La notizia ha sconvolto gli ex colleghi della 51enne e i tanti amici che ancora aveva nella provincia di Treviso. Nel frattempo la polizia spagnola indaga sul delitto, per chiarire i contorni di una vicenda ancora avvolta nel mistero. L'ultima foto che li ritrae insieme, felici, risale allo scorso 8 settembre: a pubblicarla è stato proprio l'uomo sui social network.

Nicoleta Buliga Lupo, nata in Romania il 4 novembre del 1971 a Chisineu, aveva tanti amici e radici profonde nella provincia di Treviso, zona in cui si era trasferita nel 2002, in un appartamento nel quartiere di Santa Maria del Rovere: dal 2004 prestava servizio all'ospedale locale, il San Camillo, in medicina e poi in sala operatoria. Alcune ex colleghe, anche nei giorni che hanno preceduto l'omicidio, si sono scambiate messaggi con la 51enne che in Spagna aveva già trovato un impiego in un centro per servizi per anziani (il Vicente Vilar Morellà di Almassora) e attualmente era in servizio in sostituzione all'ospedale La Plana di Vila-Real. Nicoleta diceva di essere stanca ma felice di questa nuova esperienza.

La relazione con l'uomo che poi sarebbe diventato il suo assassino era iniziata due anni fa: lui viveva in Spagna e la 51enne da tempo aveva pianificato di lasciare l'Italia per trasferirsi dal compagno. La donna qualche anno fa si era separata dal primo marito: insieme avevano cresciuto un figlio, Emanuel Dacian Lupo, 26 anni, già volato in Spagna dopo aver ricevuto la terribile notizia. Il sindaco della città spagnola in cui è avvenuto il femminicidio ha decretato nei giorni scorsi una giornata di lutto.

