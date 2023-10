Nicoletta morta inspiegabilmente a 24 anni: l'ipotesi del batterio dopo aver mangiato salame

Non è ancora chiara la causa della morte di Nicoletta Maria Manconi, studentessa di medicina di 24 anni morta all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari il 25 settembre 2023. Il pm aveva subito aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il medico di turno. La ragazza si era presentata al pronto soccorso per poi essere dimessa. Dodici ore dopo, un nuovo malore e il decesso.

Che cosa era successo

La ragazza era arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità del capoluogo con forti dolori allo stomaco e vomiti. Dopo una visita, i medici le hanno somministrato una terapia e dopo poche ore l'hanno dimessa. Poi, nella mattina di lunedì 25 settembre un nuovo malore e la telefonata al 118 per richiedere l'intervento dell'ambulanza. La ragazza di soli 24 anni è però deceduta prima di arrivare all'ospedale. La studentessa dell'ultimo anno di medicina a Cagliari, originaria di Orgosolo, è andata in arresto cardiaco durante il viaggio in ambulanza verso il nosocomio.

È quanto accertato dall'autopsia disposta dalla Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il medico che l'ha visitata e dimessa, poche ore prima del decesso. L'autopsia aveva accertato che la ragazza non sarebbe morta per una peritonite o per un'appendicite fulminante, ipotesi che erano circolate in un primo momento.

L'ipotesi del salame

Si fa strada un'ipotesi: la ragazza potrebbe essere stata uccisa da un'intossicazione alimentare da staffilococco, scatenata da alcune fette di salame conservate nel frigo della casa di Cagliari, in cui viveva con una coinquilina. La madre della giovane, medico, ha fatto analizzare il frigorifero e la dispensa dell'abitazione della 24enne. Dai risultati sarebbe emersa un'alta concentrazione di batteri. Sul caso vanno avanti le indagini della Procura di Cagliari.

Segui Today.it anche sul nuovo canale WhatsApp