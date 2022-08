Bimbo di 2 anni morto dopo aver ingoiato "qualcosa" al parco: la svolta dall'autopsia

Nicolo Feltrin, il bimbo di appena due anni morto il 28 luglio scorso all'ospedale di Pieve di Cadore dove era stato trasportato d'urgenza dal padre, è morto per arresto cardiaco conseguente a un'intossicazione. Il sospetto è che abbia ingerito della droga. Il dubbio sarà chiarito dagli esami tossicologi, di cui si attende l'esito, ma adesso la domanda è: come è potuto accadere? L'ha trovata al parco dove era stato col papà? L'ha trovata in casa? Secondo la stampa locale infatti in casa del piccolo sarebbe stata trovata della droga.

Quello che sappiamo finora è che padre e figlio il giorno in cui il piccolo si è sentito male erano stati in un parco a pochi passi dalla loro abitazione. Poi il pranzo a casa. Nel pomeriggio il bambino ha iniziato a stare male, fino a perdere conoscenza e così il padre lo ha portato al pronto soccorso ma era tardi. Il padre ha detto di avere visto il piccolo portare qualcosa alla bocca mentre erano al parco, ma di essere intervenuto subito.

Le analisi tossicologiche sono cruciali. Diranno cosa ha ingerito Nicolò. Una volta accertato se si tratta di droga, come sospettano gli inquirenti, ci sarà da verificare la versione del papà. Il parco è stato passato al setaccio e nulla di anomalo sarebbe emerso. In casa Feltrin invece ci sarebbe stato dell'hashish. Il responso dei test diventa quindi determinante.

Al momento la Procura della Repubblica di Belluno sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del padre del bambino, l'unica persona presente in casa al momento del malore fatale.