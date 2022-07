I giochi al parco con papà, poi il malore: morto bambino di due anni

Un bambino di neppure due anni morto e i genitori che non sanno ancora il perché. E' ancora un mistero la tragedia che giovedì sera ha colpito la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Nicolò Feltrin, due anni ancora da compiere, è deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore dove è arrivato accompagnato dal padre. I tentativi di rianimarlo però non sono serviti. Sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso. C'è il sospetto che il piccolo possa avere ingerito qualcosa di tossico. Quella mattina era stato al parco parco giochi di Codissago (frazione di Longarone) e potrebbe, secondo la ricostruzione del genitore, avere ingoiato qualcosa. Il pubblico ministero Simone Marcon ha aperto un’inchiesta che al momento non vede alcun indagato.

Quello che sappiamo al momento è che Nicolò giovedì mattina era con papà Diego al parco.I due sono tornati a casa per pranzo. Nel pomeriggio il bambino ha iniziato a stare male, fino a perdere conoscenza e così il padre lo ha porta al pronto soccorso. Poi è la cronaca dei tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte.

Ma cosa è successo? Secondo il racconto del papà quando erano al parco il bimbo aveva ingerito qualcosa. L'uomo però è intervenuto per togliere l’oggetto dalla bocca del piccolo, senza dare peso al fatto. Solo adesso che Nicolò non c'è più quel "dettaglio" potrebbe essere in realtà la chiave di tutto. E' possibile quindi che il bambino avesse mangiato qualcosa di tossico, magari del veleno contro i topi. Un dubbio che però solo l'autopsia può chiarire.

Tutti gli elementi sono in mano ai carabinieri del comando provinciale di Belluno, che sono anche andati a casa dei genitori per parlare con loro e fare chiarezza sulla ricostruzione dei fatti. La famiglia Feltrin è conosciuta a Longarone. Papà Diego lavora come boscaiolo, la madre invece lavora in un’azienda che confeziona pasti per le mense. Gente semplice che non ha mai avuto problemi con la giustizia.