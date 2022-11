Anziana uccisa a coltellate dalla nipote di 17 anni

Dramma a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, nel tardo pomeriggio di oggi, quando una 17enne ha ucciso la nonna di 76 anni al culmine di un'accesa discussione. Secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe colpito la nonna con un coltello alla schiena.

A confessare l'omicidio la stessa minore, uscita in strada in lacrime e ferita ad un braccio, a seguito di una colluttazione. Ora è in stato di fermo. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli ed è stata allertata, vista l'età della minore, la Procura presso il tribunale dei minori di Salerno. Sul corpo della 76enne, è stato effettuato un primo esame esterno dal medico. Inutile l'arrivo dei soccorsi sul posto: per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Da chiarire, ora, le ragioni di quanto accaduto.